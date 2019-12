Am Donnerstag soll die parlamentarische Aufklärung des Pkw-Maut-Debakels beginnen. Doch was können Untersuchungsausschüsse erreichen? Eine kleine Bilanz anhand früherer Affären.

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse sollen die großen politischen Affären aufklären. Am Donnerstag wird der Ausschuss zur Maut seine Arbeit aufnehmen. Er soll die riskante Einführung der von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) forcierten Pkw-Maut unter die Lupe nehmen. Insgesamt 46 solcher Ausschüsse gab es in der Geschichte des Bundestags. Doch was ist aus den Aufklärungsbemühungen der letzten großen Ausschüsse geworden?

Visa-Affäre

Er liegt schon einige Jahre zurück. Und er gehörte zu den kürzesten seiner Art. Aber der sogenannte Visa-Untersuchungsausschuss des Jahres 2005 ist bis heute vielen in Berlin in Erinnerung geblieben. Zum einen, weil der damalige Außenminister Joschka Fischer bei seiner Vernehmung Geschichte schrieb mit seinem Ausspruch: "Schreiben Sie, der Fischer ist schuld". Es war kein Satz für die Akten; es war das faktische Ende der Auseinandersetzung. Mit seinem halb ernsten, halb ironischen Satz hatte Fischer den schärfsten politischen Druck rausgenommen.

Davor freilich war die Luft zwischen der rot-grünen Regierung und der schwarz-gelben Opposition bleihaltig gewesen. Im Kern ging es um eine von Fischers Außenministerium vorangetriebene Liberalisierung der Visa-Vergabe in Osteuropa - und einer zu zögerlichen Reaktion auf Berichte, dass diese Liberalisierung auch von kriminellen Schleusern genutzt wurde. Der neue, offenere Kurs war mit drei Weisungen des Auswärtigen Amtes in den Jahren 1999 und 2000 an die Botschaften und Konsulate initiiert worden.

In den folgenden Jahren wurden Proteste aus dem Bundesinnenministerium ebenso ignoriert wie Berichte aus den Botschaften in Kiew und Moskau. Zum Eklat kam es, als im Februar 2004 ein Landgericht in Köln dem Außenamt eine Mitschuld an Schleusungen zuwies. Als die Regierung die Kritik vehement von sich wies, erzwang die Opposition einen Ausschuss. In ihm kamen manche Widersprüchlichkeiten zutage. Außerdem konnte sich die Amtsleitung an einzelne Weisungen und Schriftsätze nicht mehr erinnern. Eine absichtlich schlechte Tat aber konnte nie nachgewiesen werden.

Trotzdem tat der Ausschuss der Regierung weh. Er nährte Zweifel an der Seriosität und an der Verlässlichkeit im Schutz gegen Schleuser, und das in einer Zeit, in der Rot-Grün aus vielen Richtungen der Wind ins Gesicht blies. So stürzte die SPD-Ministerpräsidentin Heide Simonis Mitte Februar; und in Nordrhein-Westfalen baute sich eine Anti-Stimmung gegen Regierungschef Peer Steinbrück auf, die am 22. Mai zu seiner Abwahl führte. Der Ausschuss hatte das nicht alleine ausgelöst, aber wie ein massiver Verstärker gewirkt.

NSA-Abhöraffäre

Etwas mehr als drei Jahre lang, von 2014 bis 2017, trafen sich die Abgeordneten in einem abhörsicheren Raum, und an der Tür stand dann immer "NSA". Mit der amerikanischen National Security Agency hat sich dieser Untersuchungsausschuss allerdings kaum befasst. Wie auch? Kein einziger NSA'ler hat sich als Zeuge befragen lassen, kein einziges NSA-Dokument konnte in Augenschein genommen werden. Selbst Dokumente, die von der NSA und dem deutschen Auslandsgeheimdienst BND gemeinsam erstellt wurden, waren tabu. Und der ehemalige NSA-Zuarbeiter Edward Snowden, der zu gern etwas erzählt hätte, ob per Video oder in Person, wurde von der Bundesregierung blockiert. Was stattdessen untersucht wurde, war der BND.

Das allerdings war wertvoll, weil es eine Weile her war, seitdem Steuerzahler und Volksvertreter zuletzt mitbekommen hatten, was der deutsche Spionageapparat so tut. Die wichtigste Erkenntnis: Abhören unter Freunden, das geht klar. Auch beim BND. Und das, obwohl die Kanzlerin erklärt hatte: "Abhören unter Freunden, das geht gar nicht." Der Satz war gefallen, kurz nachdem sie erfahren hatte, dass die NSA auch eines ihrer Handys abgehört hatte.

Mit dem Ausschuss zeigte sich, dass die Kanzlerin selbst von den eigenen Praktiken offenbar nichts gewusst hatte. Ganz schön merkwürdig für die Chefin einer Regierung, deren Geheimdienst unter anderem die Innenministerien der USA, Polens und Österreichs, aber auch US-Vertretungen bei der EU und den Vereinten Nationen oder auch das US-Außenministerium, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf, das Amt des israelischen Ministerpräsidenten und so gut wie jede europäische Regierung überwacht hat.