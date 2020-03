Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll voraussichtlich im April als Zeuge vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen. Die Ausschuss-Obleute der Fraktionen hätten sich darauf geeinigt, Seehofer vorzuladen, sagte der FDP-Obmann Christian Jung am Donnerstag in Berlin. Seehofer soll voraussichtlich am 23. April gehört werden. Nach den belastenden Aussagen von Ex-Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) sei es nötig, Seehofer als Zeugen zu befragen, sagte Jung. Ramsauer hatte Mitte Februar als Zeuge die Verantwortung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem damaligen CSU-Chef Seehofer in der Affäre um die gescheiterte Abgabe betont. Sie hätten "sehenden Auges" eine europarechtswidrige Maut in den Koalitionsvertrag aufgenommen.