Tierhalter sind extrem beunruhigt: Seit Freitag ist die Maul- und Klauenseuche zurück in Deutschland. Das hat längst nicht nur wirtschaftliche Folgen.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Es geht Benedikt Bösel nicht gut dieser Tage, gar nicht gut. Bösel hat Angst. „Wenn der Geist abschweift auf das, was kommen könnte“, sagt er, „wird es wirklich, wirklich furchtbar.“ Der Landwirt betreibt das Gut&Bösel, einen ziemlich fortschrittlichen Agrarbetrieb in Brandenburg, eine gute Stunde östlich Berlins. 250 Rinder grasen auf seinen Weiden, die Herde hat er selbst in den vergangenen sechs Jahren herangezüchtet. Und jetzt steht alles auf dem Spiel.