Von Fabian Fellmann, Washington

Es grenzt an ein Wunder, dass der ausladende Banyan-Baum noch steht, neben den sich Joe Biden am Montag in Lahaina stellte. Ausnahmsweise verzichtete der US-Präsident einmal auf jeden Witz über sein Alter, obwohl sich ein Vergleich mit dem 150 Jahre alten Wahrzeichen der hawaiianischen Königsstadt beinahe aufgedrängt hatte. In zu gespenstischer Umgebung ragt dieses nun jedoch in den Himmel. Beinahe die ganze Stadt an der Westküste Mauis wurde am 8. August von Waldbränden zerstört, mindestens 114 Menschen sind tot, mehr als 800 gelten als vermisst.