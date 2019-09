© dpa-rufa

Smartphones, Selfiestangen, Kameras. Die East Side Gallery an der Spree ist ein Touristenmagnet. Vor fast 30 Jahren hatten Künstler die Ostseite der Mauer bemalt und in eine Galerie verwandelt. Was wissen die Besucher, die hier nur Selfies knipsen?