Deutschland feiert den Fall der Mauer vor 30 Jahren und erinnert an die friedliche Revolution. In der Hauptstadt nehmen am Festakt in der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße zahlreiche deutsche und internationale Spitzenpolitiker teil. Darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidentinnen und Präsidenten von Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei.