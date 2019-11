Am 10. November 1989, einen Tag nach der berühmten Ankündigung von Günter Schabowski zu den neuen DDR-Reiserichtlinien, macht sich Regina Schmeken per Flugzeug auf den Weg nach Berlin. Menschen aus allen Himmelsrichtungen, aus dem In- und Ausland, sind dorthin unterwegs und wollen dabei sein, als die Mauer fällt.

Die Redaktion der Süddeutschen Zeitung hat der Fotografin ein Zimmer im Osten der Stadt an der Friedrichstraße gebucht. So entsteht kurz nach der Ankunft ihre erste Aufnahme vom Brandenburger Tor im Gegenlicht gleißender Scheinwerfer von TV-Sendern aus aller Welt. Im Westen spielt schon die Musik, im Osten herrscht dagegen noch eine abwartende Ruhe vor dem Sturm.