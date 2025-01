Missbrauch in der katholischen Kirche

Vor 15 Jahren wurden die Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg publik, einer Schule in Trägerschaft der Jesuiten. Einer der ehemaligen Schüler, die sich damals an den Schulleiter wanden, ist Matthias Katsch. Er konnte nicht ahnen, welche Lawine er lostreten würde.