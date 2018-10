28. Oktober 2018, 04:34 Uhr Massaker in Synagoge in Pittsburgh Die Sicherheit ist brüchig geworden für Amerikas Juden

In Trauer vereint: Mitglieder und Unterstützter der Tree of Life-Gemeinde in Pittsburgh gedenken der Opfer des Massakers.

Bei einem Massaker in einer Synagoge in Pittsburgh sind am Samstag elf Menschen getötet worden, sechs weitere wurden verletzt.

Der 46-jährige Täter bezeichnete Juden im Internet als "Kinder des Satans".

Die Bluttat ist der traurige Höhepunkt einer beunruhigenden Entwicklung in den USA: Im vergangenen Jahr stieg die Zahl antisemitischer Übergriffe um 57 Prozent.

Von Johanna Bruckner , New York

Squirrel Hill heißt die Nachbarschaft in Pittsburgh, in der die Synagoge der Tree of Life-Gemeinde steht. Squirrel Hill, Hügel der Eichhörnchen. Das Viertel ist das Herz des jüdischen Pittsburgh, es gibt koschere Restaurants und Bäckereien, und viel Grün. Alvin Berkun fühlte sich hier immer wohl - und geschützt: "Die beiden sichersten Gegenden, die ich kenne, sind Squirrel Hill und Jerusalem", erzählte der emeritierte Rabbi der New York Times. Berkun hielt früher selbst Gottesdienste in der Tree of Life-Synagoge ab. Jenem Ort, der am frühen Samstag zum Schauplatz des jüngsten Mass Shootings in den USA wurde.

Elf Menschen starben und sechs weitere wurden verletzt, als kurz nach Beginn der Sabbat-Gottesdienste am Samstagmorgen ein 46-jähriger Mann die Synagoge stürmte und das Feuer eröffnete. Der Täter war mit einem Sturmgewehr des Typs AR-15 und mindestens drei Pistolen bewaffnet. Der Vorfall in Pittsburgh ist Daten des Gun Violence Archivs zufolge das 294. Mass Shooting in diesem Jahr - es ist, ähnlich wie das Schulmassaker in Parkland in diesem Frühjahr, eine Gewalttat, die auf traurige Weise heraussticht aus einer ohnehin deprimierenden Statistik.

Denn bereits kurz nach der Tat bestätigte sich, was zu befürchten war: Der Täter, der sich nach einem Feuergefecht mit der Polizei ergab, hatte die Synagoge gezielt attackiert. Die Behörden identifizierten ihn als den 46 Jahre alten Robert Bowers. Zeugen zufolge brüllte er antijüdische Beschimpfungen, bevor er zu schießen begann. Bowers unterhielt nach Berichten von US-Medien einen Account im sozialen Netzwerk Gab. Der Dienst wirbt mit dem Slogan "Speak Freely" und ist populär bei White Supremacists und Anhängern der Ultrarechten. Zu den ersten Mitgliedern gehörten der frühere Breitbart-Autor Milo Yiannopoulos und Andrew Anglin, Gründer der Neonazi-Webseite Daily Stormer.

"Ich pfeife auf eure Ansichten, ich gehe rein"

Bowers' persönliche Seite, die mittlerweile gelöscht wurde, war voll mit rechten Symbolen und antisemitischen Beiträgen. In seiner Kurz-Biografie schrieb er: "Juden sind die Kinder des Satans." Hier postete er am Samstagmorgen eine letzte Botschaft: "HIAS bringt Eindringlinge in unser Land, die unsere Leute töten. Ich kann nicht einfach daneben sitzen und zugucken, wie meine Landsleute abgeschlachtet werden. Ich pfeife auf eure Ansichten, ich gehe rein." HIAS ist die Abkürzung für die Hebrew Immigrant Aid Society - eine Organisation, die jüdischen Einwanderern hilft, sich in Amerika ein neues Leben aufzubauen.

Kurz nach seinem letzten hasserfüllten Gruß am Samstag zog Bowers los und zerstörte elf Menschenleben. Hätte er die Synagoge an einem der jüdischen Feiertage attackiert, wären wohl noch viel mehr Opfer zu beklagen gewesen. Das Gotteshaus - ein beiger Betonbau, der fast einen ganzen Straßenblock einnimmt - fasst bis zu 1450 Besucher. Auch so spricht die Anti-Defamation League (ADL), die gegen die Diskriminierung und Defamierung von Juden in Amerika eintritt, von der "wahrscheinlich tödlichsten Attacke auf die jüdische Gemeinde in der Geschichte der Vereinigten Staaten".

In der Tree of Life-Synagoge sind am Samstag nicht nur Menschenleben zerstört worden. Für viele amerikanische Juden dürfte zumindest ein Stückweit das Vertrauen kaputt gegangen sein, in diesem Land in Sicherheit leben zu können. In den USA gibt es zwischen 4,2 und 6,7 Millionen Juden, je nachdem, ob man eine eng religiöse oder weiter gefasste kulturelle Definition von "jüdisch sein" anlegt. Sie kamen einst auf der Flucht vor dem Holocaust, heute ist Amerika die größte jüdische Enklave der Welt. Doch das Gefühl des Willkommenseins und Akzeptiertwerdens ist brüchig geworden in den vergangenen zwei Jahren.

Die zuständigen Ermittlungsbehörden stufen das Massaker in der Synagoge als Hate Crime ein, also als Verbrechen aus Hass. Der Staatsanwalt hat Anklage in 29 Punkten erhoben. Mehrere Ermittler zeigten sich schockiert über die Brutalität der Tat. Pittsburghs Direktor für öffentliche Sicherheit, Wendell Hissrich, sagte Reportern, der Tatort gehöre zu den schlimmsten, die er jemals gesehen habe. "Und ich habe Absturzstellen von Flugzeugen gesehen."

Schon einmal hat Amerika in dieser Woche darüber diskutiert, inwieweit das aufgeheizte politische Klima und die hetzerische Rhetorik, die aus dem Weißen Haus dringt, politischer Gewalt den Nährboden bereiten. Da ging es um die Briefbomben, die ein fanatischer Trump-Anhänger an Politiker und prominente Unterstützer der Demokraten und den TV-Sender CNN geschickt hatte. Nach dem Mass Shooting in Pittsburgh könnte diese Debatte eine neue Dringlichkeit bekommen.

Trump hat es den Robert Bowers in Amerika gemütlich gemacht

Zwar steht Donald Trump nicht im Verdacht ein Antisemit zu sein, im Gegenteil, er gilt als ausgewiesener Freund Israels. Die Attacke in Pittsburgh verurteilte er am Samstag aufs Schärfste: Der Angriff sei "einfach nur böse", sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Indianapolis. Das "abscheuliche, hasserfüllte Gift des Antisemitismus" müsse genauso zurückgewiesen werden wie jedes andere Vorurteil. Doch mit Donald Trump sitzt eben auch ein Mann im Weißen Haus, der Rechte aller Couleur hofiert. Rassisten, Islamfeinde, White Supremacists. Der, als im vergangenen Jahr Neonazis mit Hakenkreuz-Flaggen durch Charlottesville liefen, verharmloste statt zu verurteilen.

Der Präsident muss sich zumindest vorwerfen lassen, es den Robert Bowers in Amerika sehr gemütlich gemacht zu haben. Ähnlich wie Trump wütete der Attentäter von Pittsburgh in den vergangenen Wochen im Internet vor allem über ein Thema: den Flüchtlingszug aus Mittelamerika, die sich Richtung US-Grenze bewegt.

Für Amerikas Juden dagegen ist der 27. Oktober ein Tag des Schmerzes - der sich andeutete. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl antisemitischer Übergriffe in den USA um 57 Prozent. Das ist der höchste Anstieg, seitdem die ADL diese Daten erhebt. "Ich traue mich kaum zu sagen, dass wir möglicherweise am Anfang dessen stehen, was in Europa passiert ist", zitiert die New York Times den Rabbi Marvin Hier, Gründer des Simon Wiesenthal Centers. Er hatte bei Trumps Amtseinführung ein Gebet gesprochen. Jetzt sagte er der Zeitung: "Ich fürchte, das Schlimmste kommt noch."