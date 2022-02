In vielen demokratisch regierten US-Bundesstaaten können die Menschen künftig auf den Mund-Nase-Schutz verzichten. Ist das nicht etwas verfrüht? Was die US-Seuchenschutzbehörde rät und was US-Präsident Biden davon hält.

Von Hubert Wetzel, Washington

Von New York, New Jersey und Connecticut bis Oregon, von Nevada, Kalifornien und Illinois bis Rhode Island - in einem Bundesstaat nach dem anderen heben die Gouverneure derzeit die Pflicht zum Tragen von Masken auf. Der Mund-Nase-Schutz, seit fast zwei Jahren das sichtbarste Symbol für die endlose Corona-Pandemie, fällt. Zig Millionen Amerikaner, die derzeit noch eine Maske tragen müssen, wenn sie einkaufen, ins Restaurant gehen oder in der Schule sitzen, werden das bald nicht mehr tun müssen.