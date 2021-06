Immer mehr Bundesländer lockern die Maskenpflicht, heben sie allerdings nicht ganz auf. In Berlin müssen künftig auf den Bürgersteigen von Einkaufsstraßen und auf sehr belebten Plätzen keine Masken mehr getragen werden - bis auf Stellen, an denen kein Mindestabstand möglich ist. Im Zoo und im Tierpark fällt im Freien die Maskenpflicht weg. Auch in Hamburg muss im Freien ein Mund-Nasen-Schutz ab dem Wochenende nur noch an Orten getragen werden, an denen es besonders eng ist. In Mecklenburg-Vorpommern entfällt die Maskenpflicht ab kommender Woche im Freien weitgehend. Baden-Württemberg lockert in Schulen deutlich. Sofern die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region unter 35 liegt und es zwei Wochen an der Schule keinen Corona-Ausbruch gab, soll die Maskenpflicht im Unterricht wegfallen. Ähnliches plant Rheinland-Pfalz. Bayerns Schüler können zumindest in der Pause und bei Exkursionen die Masken ablegen, im Klassenzimmer muss sie weiter getragen werden