Eine geplante zweite Befragung der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof im Haushaltsausschuss des Bundestags zu umstrittenen staatlichen Maskenkäufen in der Corona-Krise wird verschoben. Die zunächst dafür vorgesehene Sitzung in der Sommerpause am 30. und 31. Juli finde hybrid statt, hieß es aus Kreisen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD – also mit Teilnahme vor Ort und digital zugeschaltet. Dabei dürften dann keine Punkte aufgerufen werden, die einer Geheimhaltungsklassifizierung unterliegen.