Nach der Sitzung des Haushaltsausschusses am Dienstag hat das Bundesgesundheitsministerium erneut die Masken-Ermittlerin Margaretha Sudhof angegriffen. Zu Unrecht, wie Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigen.

Von Christina Berndt, Markus Grill und Vivien Timmler, München/Berlin

Am Ende stand – mal wieder – Wort gegen Wort. „Ich habe leider keine unbeschränkte Aussagegenehmigung“, sagte Margaretha Sudhof (SPD), Sonderermittlerin in der Maskenaffäre, der Presse, bevor sie sich am Dienstagmorgen den Fragen des Haushaltsausschusses stellte.