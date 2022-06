Von David Pfeifer

Es ist besonders schön, um diese Jahreszeit aus Südostasien nach Europa zu reisen. Nachts gehen die Temperaturen runter, tagsüber regnet es keine Sturzbäche. Es gibt Brezen, und man muss keinen Mundschutz tragen. Das ist äußerst angenehm, wenn man nach zwölf Stunden aus einem Flugzeug steigt und sich die Striemen vom Gummizug an den Wangen nur langsam glätten. Aber auch irritierend. Folgte man dem deutschen Bundesgesundheitsminister, bedingt durch die Zeitverschiebung, nicht mehr in Talkshows, sondern auf Twitter, dann hatte man den Eindruck, dass doch dringend empfohlen wurde, weiterhin eine Maske zu tragen, um Covid-19 im Griff zu behalten. An diesem Dienstag erst warnte Karl Lauterbach vor der "Sommerwelle" und empfahl "freiwilliges Tragen von Masken im Innenraum und eine 4. Impfung" als Gegenmittel. Aber anscheinend hat nicht jeder Twitter. Oder hört nicht auf den Gesundheitsminister.

In München und in Hamburg jedenfalls, soweit die anekdotische Evidenz, tragen so wenige Menschen noch Mundschutz in Supermärkten oder Einkaufsläden, dass man sich bald als Sonderling fühlt, wenn man es doch tut. Dabei sollte man inzwischen doch wissen, dass es um den Schutz der anderen geht. Es ist eine gemeinsame Anstrengung für das Gemeinwohl, was immer man sonst von den teilweise absurden Regeln hält. Nach drei Tagen in Europa ist die Vernunft jedoch überzeugt, und das Risiko scheint überschaubar zu sein.

Was Seuchensorglosigkeit angeht, wird Deutschland von Frankreich geschlagen

Es nahen die Sommerferien, sie sollen in diesem Jahr wieder richtig genossen werden. Denn in den vergangenen zwei Jahren herrschte doch viel Unsicherheit, was die Einreisebestimmungen und den Seuchenverlauf anging. Flugreisen waren entsetzlich kompliziert, immer mit einem Stapel Unterlagen in der Klarsichtfolie, andauernd in Angst, ein Dokument vergessen zu haben. Die Ansteckungszahlen sprechen eigentlich weiterhin gegen sorgloses Reisen, aber was bedeutet diese Gefahr schon angesichts der russischen Bedrohung? Das Thema Pandemie ist fast komplett aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden. Die 80 Millionen Bundestrainer, die in den vergangenen zwei Jahren zu Virologen umgeschult hatten, sind nun quasi über Nacht zu Osteuropa-Experten geworden.

In Italien tragen die Menschen bisher deutlich konsequenter Mundschutz, was womöglich mit dem Schreck zu tun hat, den die Bilder aus Bergamo hinterlassen haben. Wobei man sich früher schon wundern konnte, wie renitent die Deutschen im Vergleich zu den Italienern bei der Umsetzung von durchaus nützlichen Gesundheitsregeln sein können, etwa als das EU-weite Rauchverbot in Innenräumen in Kraft trat. Was Seuchensorglosigkeit angeht, wird Deutschland allerdings noch von Frankreich geschlagen, zumindest im Süden: kein Mundschutz, nirgendwo. Stattdessen Bisous links und rechts, auf dass die Aerosole fliegen wie die Schmetterlinge. Nachdem Emmanuel Macron den Kampf gegen Covid-19 zu einer Art Krieg stilisiert hatte, gehört es teilweise zur geistigen Haltung, sich traditionell abzubusseln, um damit sozusagen symbolisch den erhobenen Stinkefinger in Richtung Paris zu strecken. Die Ansteckungszahlen sind in Frankreich hoch, wie laut aktuellem Bericht der Weltgesundheitsorganisation im europäischen Vergleich auch in Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien.

Was in Europa ebenfalls mehr Spaß macht als in Asien: Zug fahren. Schnell, pünktlich, sauber. Das hört sich seltsam an für den durchschnittlichen deutschen Bahn-Verächter, aber es ist manchmal eine Frage der Verhältnisse. In Indien, Sri Lanka oder Thailand ist Bahnfahren zwar günstiger, aber deutlich langsamer und weniger zuverlässig. Was sich allerdings angleicht, ist die Menge an Menschen, die in einen Zug gequetscht werden. Man müsste schon im Ganzkörperschutzanzug reisen, um auf dem Weg von München nach Südtirol oder Hamburg nicht den Atem der anderen abzubekommen. Zumal sich viele Zugreisende mittlerweile eine besondere Kau-Technik angewöhnt haben, Sandwiches besonders langsam zu mümmeln, damit man besonders lange den Mundschutz ablegen kann.

Auf vielen innereuropäischen Flügen werden immerhin gar keine Flugzeugessen oder Getränke mehr gereicht, laut Durchsage um das Ansteckungsrisiko nicht unnötig zu vergrößern. Vielleicht auch, um den Gewinn zu maximieren. Auf dem Weg zurück nach Asien kann man sich dann schon langsam wieder eingewöhnen, natürlich muss man auf einem 16-stündigen Flug mit Umsteigen den Mundschutz durchgehend tragen. Die ersten Touristen, die sich nun wieder nach Asien trauen, vergessen das gerne, vor allem nach dem Bord-Essen, sie werden aber rasch vom Personal ermahnt.

Thailand prüft, die Pandemie zu einer Endemie zurückzustufen

In Bangkok herrscht überall noch strikte Maskenpflicht, auch draußen, bei derzeit 34 Grad. Das geht, man gewöhnt sich schnell daran. Zumal wenn man in den vergangenen Jahren immer wieder mal gefragt wurde, von Thais, aber auch von Menschen auf den Philippinen oder in Sri Lanka, was die Deutschen denn nur hätten mit ihrem Mundschutz? So schlimm sei er ja auch nicht, und doch zum Schutz von allen da. In Thailand wartete man lange auf Impfstoffe, dann gab es chinesische, die keiner mehr wollte, weil bereits bekannt war, dass diese nur schwachen Schutz bieten. Mittlerweile aber kommen immer mehr gute Vakzine an, als Spenden, weil sie sonst in Deutschland vergammeln würden, wo sich niemand mehr impfen lassen mag. Zuerst nur Astra-Zeneca, mittlerweile aber auch Moderna und Pfizer/Biontech. In einer Woche will man entscheiden, die Pandemie zu einer Endemie zurückzustufen. Die Ansteckungszahlen fallen steil, die Vakzinationsrate ist bei 75 Prozent und steigt.

Die klassischen asiatischen Urlaubsdestinationen unterbieten sich derzeit mit Einreiseerleichterungen, um einen Besuch, gerade von europäischen Besuchern, möglichst einfach zu gestalten. Für Indonesien braucht man noch einen PCR-Test bei der Einreise und für Thailand einen sogenannten Thai-Pass, der allerdings nicht mehr sehr kompliziert zu bekommen ist. Nach Vietnam und Kambodscha, die besonders hart abgeriegelt waren, kann man einfach so wieder einreisen, wenn man geimpft ist. Nach diesem herrlichen, freien Sommer in Europa, ohne Regulationen und Mundschutz, vielleicht eine gute Alternative für Urlaub in der Sonne, wenn erneut härtere Maßnahmen ergriffen werden, um die Pandemie in Deutschland wieder in den Griff zu bekommen.