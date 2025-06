Am Morgen ist Nina Warken noch auf sich gestellt. Die neue Gesundheitsministerin ( CDU ) ist zu Gast im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Parlamentarier haben Fragen, viele Fragen. Später muss sie auch noch im Haushaltsausschuss Rede und Antwort stehen, genau wie Ex-Gesundheitsminister und Unionsfraktionschef Jens Spahn , danach steht eine Aktuelle Stunde im Plenum an. Es geht um die Maskenbeschaffung in der Coronapandemie, quasi den ganzen Tag.

Die Sitzung des Gesundheitsausschusses ist nicht-öffentlich, aber am Ende sickert doch durch, was in Saal E300 des Paul-Löbe-Hauses gesprochen wurde. Für sie persönlich blieben nach der Lektüre des Berichts der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof (SPD) zur Maskenbeschaffung viele Fragen offen, soll Warken gesagt haben. Einige Darstellungen seien für sie nicht nachvollziehbar, auch weil sie nicht wisse, auf welche Quellen sich Sudhof beziehe. Am Tag zuvor hatte sie den Bericht trotz anfänglicher Bedenken den Parlamentariern zugänglich gemacht, einige Seiten komplett geschwärzt. Ihr gehe es weniger darum, zurückzublicken, sondern die richtigen Schlüsse zu ziehen für die Zukunft. „Der Erkenntnisgewinn war relativ“, sagt ein Gesundheitspolitiker im Anschluss. „Den Rest muss jetzt der Haushaltsausschuss machen.“

Linken-Politiker wirft Warken und Spahn „Vertuschungsmodus“ vor

Kurz bevor der um 14 Uhr zusammenkommt, stellt sich Dietmar Bartsch vor die Kameras. Die Befragung im Haushaltsausschuss sei eine Chance für Warken und Spahn, sagt der Linken-Haushälter. Er hoffe, „dass sie nicht weiter im Vertuschungsmodus sind“. Vor allem Warken müsse Transparenz herstellen und dürfe nicht den Eindruck erwecken, ihren Parteifreund zu schützen. „Sie schadet damit am Ende des Tages sogar Jens Spahn.“

Der erscheint zwar später vor dem Saal, in dem der Haushaltsausschuss tagt, verschwindet aber sofort wieder in einem Nebenraum. Warken und Spahn sollen nacheinander befragt werden, aber die Runde mit der Gesundheitsministerin zieht sich. Dabei drängt die Zeit: Für 15.25 Uhr ist eine Aktuelle Stunde zum Thema Masken­beschaffung angesetzt, alle gehen davon aus, dass auch Spahn dann im Plenum sitzen will.

Zunächst wird also Warken befragt, mehr als eine Stunde lang. Auch diese Sitzung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber auch hier sickert durch, was die Gesundheitsministerin ausgesagt haben soll. Es heißt, mehrere Haushälter hätten ihr vorgeworfen, die Sonderermittlerin zu diskreditieren. Warken soll das zurückgewiesen und gesagt haben, sie persönlich sei – im Gegensatz zu ihrer Fraktion – nicht der Auffassung, Sudhofs Bericht sei parteipolitisch motiviert.

Vielmehr finde sie ihn vor allem „in der Methodik schlecht“, sagt Warken, als sie wenig später vor die Presse tritt. Es fehlten diverse Bezugnahmen auf Dokumente, die eigentliche Fragestellung sei „so auch nicht abgearbeitet“ worden. Ihr persönlich sei es wichtig gewesen, dem Haushaltsausschuss ihre Sicht auf die Dinge erklären zu können, „damit haben wir größtmögliche Transparenz geschaffen“. Sie habe jetzt eine Projektgruppe im Gesundheitsministerium (BMG) eingerichtet, die weitere Schlüsse aus den damaligen Vorgängen ziehen solle. Fakt sei jedoch auch: Das Ministerium sei nicht dazu da, Dinge zu beschaffen, sondern Gesetze zu machen, es sei schließlich „kein Logistikunternehmen“.

In der Debatte im Plenum fehlt Spahn – dabei geht es um ihn

Um 15.13 Uhr betritt schließlich Jens Spahn den Sitzungssaal. Aber zehn Minuten später verlässt er ihn schon wieder. Die Aktuelle Stunde. Die Befragung Spahns soll im Anschluss fortgesetzt werden. Einige Parlamentarier eilen Richtung Plenum. Jens Spahn taucht dort indes nicht auf, dabei geht es maßgeblich um die Vorgänge im BMG unter seiner Führung. „Eine Missachtung der Parlaments“ ist das aus Sicht der Linken-Chefin Ines Schwerdtner, die Spahn am Vortag bereits zum Rücktritt aufgefordert hatte.

Es ist 16.30 Uhr, als sich die Haushälter wieder auf den Weg machen, vom Reichstagsgebäude durch einen schmalen unterirdischen Tunnel hinüber ins Paul-Löbe-Haus. Die Befragung geht weiter. Warum er damals alles an sich gerissen habe, wird Spahn gefragt. Warum er die Ratschläge und Warnungen seiner eigenen Experten ignoriert habe. Warum er minderwertige Masken eingekauft habe, die das Land Bayern zuvor abgelehnt habe. Und warum er sich so dafür eingesetzt habe, dass ein Logistikunternehmen aus seiner Heimat einen Milliarden-Auftrag bekomme. Es sind unangenehme, anklagende Fragen dabei, so beschreiben es Teilnehmer der Sitzung. Spahn, so heißt es, wirke angefasst wie selten.

Um kurz vor sechs wird die Sitzung erneut unterbrochen. Eine namentliche Abstimmung. Auch das noch. Eine Viertelstunde später geht es weiter. Eigentlich stünde jetzt das legendäre „Haushältergrillen“ im Garten der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft an, zu dem immer auch zahlreiche frühere Haushaltspolitiker kommen. Ein großes Ehemaligentreffen. Die aktuellen Parlamentarier aber kommen zu spät. Vor dem Sitzungssaal macht der Witz die Runde, es würde jetzt noch 20 Minuten drinnen gegrillt, bevor später draußen gegrillt wird. Humor in diesen Zeiten – so wichtig.

Jens Spahn tritt um 18.30 Uhr als erster vor die Hauptstadtpresse, nach fast zwei Stunden Befragung. „Ich halte die meisten Vorwürfe aus dem Sudhof-Papier für entkräftet“, sagt er. Drinnen sei „intensiv diskutiert“ worden, „gerne“ habe er sich den Fragen der Haushälter gestellt, wahrscheinlich so ausführlich wie kein ehemaliger Minister vor ihm, sagt Spahn. Entschieden tritt er dem Vorwurf entgegen, sich in der Coronapandemie persönlich bereichert zu haben. „Es wird gerade versucht, bis an die Grenze der Verleumdung das in einen anderen Kontext zu bringen“, sagt er.

Zwei Drittel der Masken im Wert von fast sechs Milliarden Euro wurde nie benötigt.

Erstmals streitet Spahn hingegen nicht ab, sich in Fragen der Maskenbeschaffung explizit gegen den Rat seiner Experten gestellt zu haben. „Natürlich gab es unterschiedliche Sichtweisen auch im Ministerium“, sagt er, es habe Leute gegeben die gerne „Plan A“ weiter verfolgt hätten und „so weiter gemacht hätten wie immer“. Er habe damals abwägen müssen, die gemeinsame Haltung in der Regierung sei jedoch gewesen: „Es soll lieber Geld kosten, als dass es zu viele Leben kostet.“ Was am Ende für ihn der Befund sei: „Wir haben Masken ausreichend beschafft.“ Zwei Drittel dieser Masken im Wert von fast sechs Milliarden Euro wurde nie benötigt.

Anschließend tritt noch die Grünen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta vor die Presse. Sie gilt mittlerweile als eine Art Gegenspielerin zu Spahn, treibt die Aufarbeitung der Maskengeschäfte voran. „Heute gab es viele schöne Worte. Und ich möchte Jens Spahn auch glauben“, sagt sie. „Aber es gibt einfach keine ordentlichen Belege für das, was er heute gesagt hat.“ Für sie seien nach wie vor viele Fragen offen, vieles sei nach wie vor schlicht nicht aufgearbeitet. Ob sie Jens Spahn glaube? „Es liegt am Ende an der deutschen Bevölkerung, ob sie ihm glaubt oder nicht.“