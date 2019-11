Mit Masern haben sich im vergangenen Jahr in der Europa-Region der Weltgesundheitsorganisation so viele Menschen angesteckt wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Es war eine Debatte, wie sie im Bundestag eher selten erlebt: Da ernteten die Redner der FDP Applaus von den Grünen, und die Linke lobte zumindest Teile der Pläne eines Unionsministers. Nach Monaten der Diskussionen um die hartnäckigen Lücken im Impfschutz der deutschen Bevölkerung hat der Bundestag einer gesetzlichen Impfpflicht zum Schutz vor den Masern zugestimmt. "Masernschutz ist Kinderschutz", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) während der abschließenden Beratung am Donnerstag im Berliner Reichstagsgebäude.

Für Spahns Entwurf votierten im Bundestag neben den Abgeordneten der Regierungsparteien von Union und SPD auch die Fraktion der FDP. Grüne und Linke, die im Vorfeld der Abstimmungen teils scharfe Kritik an Spahns Entwurf geäußert hatten, enthielten sich. Allein die Vertreter der AfD stimmten dagegen. Stimmt dem Gesetz nun noch der Bundesrat zu, soll es am 1. März 2020 in Kraft treten.

Damit müssen Eltern für ihre Kinder ab März eine wirksame Immunisierung gegen die Masern nachweisen, bevor sie eine Betreuung in Kitas und Schulen beanspruchen können. Für Kinder, die bereits in den Einrichtungen untergebracht sind, muss der Nachweis bis Mitte 2021 nachgereicht werden. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben kann mit ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro sowie dem Ausschluss aus Kindertagesstätten geahndet werden. Ziel der Maßnahmen ist, unter Kindern eine flächendeckende Impfquote von 95 Prozent zu erreichen, die für einen wirksamen Gemeinschaftsschutz als nötig gilt. Die Masern gelten als eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt, und auch als eine der gefährlichsten. Sie schädigen das Immunsystem von Kindern oft nachhaltig, können zu Gehirnentzündungen und schweren Behinderungen führen. In manchen Fällen enden sie tödlich. Gefährdet sind insbesondere Säuglinge und immungeschwächte Personen.

Mit der AfD hat die Impfskepsis im Bundestag Einzug gehalten

In der abschließenden Bundestagsdebatte betonten die Abgeordneten ohne Ausnahme daher die Bedeutung des Impfens für den Gesundheitsschutz. Als einen "Akt der Solidarität", bezeichnete Bärbel Bas (SPD) das Impfen, der Unions-Abgeordnete Rudolf Henke nannte es eine "ethische Verpflichtung". Grüne und Linke stimmten dem zu, forderten jedoch eine weiter reichende Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. "In den vergangenen Jahren sind ein Drittel der Stellen in den Gesundheitsämtern gestrichten worden - und da wundern wir uns, dass die Impfquoten sinken", sagte Kordula Schulz-Asche (Grüne). Gesine Lötzsch (Linke) kritisierte zudem die Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsministeriums hinsichtlich des Impfens, das müsse "kreativer" werden.

Zahlreiche Abgeordnete sprachen zudem das Problem der Impflücken unter Erwachsenen an, die nach 1970 geboren sind. Sie seien das "Hauptproblem", das vom Gesetz nicht adressiert werde, sagte Schulz-Asche. Zwar gilt auch für erwachsene Mitarbeiter in der Kinderbetreuung und in Gesundheitseinrichtungen sowie für Helfer und Bewohner von Flüchtlingsunterkünften künftig eine Masernimpfpflicht. Eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene sieht das Gesetz aber nicht vor, die betreffende Gruppe soll durch Aufklärung und einen erleichterten Zugang zu Impfungen erreicht werden. So dürfen künftig Ärzte aller Fachrichtungen Impfungen bei allen Patienten vornehmen dürfen.

Deutlich wurde am Donnerstag aber auch, dass mit der AfD die Impfskepsis im Bundestag Einzug gehalten hat. So behauptete der AfD-Abgeordnete Detlev Spangenberg in der Debatte, die Bereitschaft zum Impfen betrage in Deutschland "fast 100 Prozent" und es gebe "strittige Meinungen" darüber, wie viele Impfungen für einen Schutz vor den Masern nötig seien. Die SPD-Abgeordnete und Ärztin Sabine Dittmar lobte dagegen das Gesetz. Masern seien eine zu 100 Prozent ansteckende Krankheit, mit teils dramatischen Spätfolgen. "Dagegen helfen weder Globuli noch Klangschalen noch Handauflegen."