Ahtisaari war zu Lebzeiten ein Friedensstifter, dessen Bemühungen 2008 mit dem Friedensnobelpreis belohnt wurden. Zu seinen größten Erfolgen gehörte die Unabhängigkeit von Namibia von Südafrika in 1990, seine Hilfe zur Beilegung des Konflikts in der indonesischen Provinz Aceh im Jahr 2005 und die Friedensverhandlungen in Kosovo in den Jahren 1999 und 2007.

Der Sozialdemokrat Ahtisaari war von 1994 bis 2000 finnischer Präsident. In seiner Amtszeit trat das Land der Europäischen Union bei. "Ahtisaari glaubte an die Menschheit, Zivilisation und das Gute. Er lebte ein großartiges und bedeutendes Leben," schreibt sein Nachfolger Niinisto. "Er war Präsident in Zeiten des Wandels, der Finnland in das Zeitalter einer globalen Europäischen Union geführt hat."

Als seine Amtszeit als finnischer Präsident endete, verzichtete Ahtisaari drauf, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Stattdessen gründete er eine gemeinnützige Organisation, die gewaltsame Konflikte durch informelle Gespräche und Mediation aufzulösen versucht.

Der studierte Pädagoge Athisaari begann seine Kariere als Grundschullehrer in Finnland und Pakistan, bevor er zum finnischen Außenministerium kam. Er wurde Botschafter in mehreren afrikanischen Ländern, unter anderem in Tansania und Zambia. Athisaari verbrachte den Großteil seines Lebens im Ausland. Von 1978 an hatte er mehrere Positionen bei den Vereinten Nationen inne.

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari wurde am 23. Juni 1937 in Viipuri geboren, was nun das russische Wyborg ist. Die Familie war gezwungen zu fliehen, als 1939 der Krieg ausbrach. Im Jahr 2021 zog sich Ahtisaari aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung aus dem öffentlichen Leben zurück. Er hinterlässt seine Frau Eeva und einen Sohn.