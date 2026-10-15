Befeuern Teile der Partei antisemitische Ressentiments? Wer das ergründen will, für den führt kein Weg an der stellvertretenden Berliner Landesvorsitzenden vorbei. Mit 27 Jahren ist sie schon eine der Wortführerinnen.

Je nachdem, wen man fragt, ist Martha Kleedörfer eines der größten Talente, die die Linke in Berlin derzeit hat, oder eine ihrer gefährlichsten Kräfte. Was sich sicher sagen lässt, ist: Ihr Name fällt zuverlässig immer dann, wenn es um die Streitthemen Palästina-Bewegung und Israel geht und darum, ob Teile der Linken hier in ihrem Aktivismus antisemitische und antiisraelische Ressentiments befeuern.