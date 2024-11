Hilda Heine, die Präsidentin der Marshallinseln, kämpft bei der Weltklimakonferenz um die Existenz ihres Landes. Demnächst will sie es mal bei Donald Trump versuchen.

Von Thomas Hummel, Baku

Hilda Heine kündigte an, sie werde Kontakt aufnehmen zu Donald Trump. Die Präsidentin der Marshallinseln will ihren baldigen Amtskollegen in Washington darauf hinweisen, dass ihre Länder gemeinsame Sicherheitsinteressen verbinden, aufgrund des US-Militärstützpunkts auf dem Kwajalein-Atoll. Und weil die Klimakrise die größte Bedrohung für die Marshallinseln sind, müsse auch Trump sie ernst nehmen.