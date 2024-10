Verteidigungsminister Boris Pistorius strebt laut der Zeitschrift Spiegel den Kauf von 600 Marschflugkörpern des Typs Taurus an, allerdings ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Der Minister wolle die modernsten Taurus Neo zu einem Gesamtpreis von rund 2,1 Milliarden Euro beschaffen, berichtete das Magazin am Freitag unter Berufung auf einen Projektsteckbrief, den das Verteidigungsministerium dem Haushaltsausschuss des Bundestags vorgelegt habe. Erste Lieferungen seien für das Jahr 2029 geplant. Für den Start des Projekts würden bereits im kommenden Jahr 350 Millionen Euro benötigt, der Großteil des Geldes solle ab 2029 fließen. Daher werde das Projekt in den Haushaltsunterlagen für 2025 nur als Option geführt.