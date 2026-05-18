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Krieg in NahostWo Juden, Muslime und Christen ein Zeichen der Hoffnung setzen

Lesezeit: 3 Min.

Er zeigt, dass eine friedliche Koexistenz möglich ist: der interreligiöse Marsch in Jerusalem.
Er zeigt, dass eine friedliche Koexistenz möglich ist: der interreligiöse Marsch in Jerusalem. Sina-Maria Schweikle

In Jerusalem demonstrieren Juden, Muslime und Christen gemeinsam für ein friedliches Miteinander. Der vierte interreligiöse Marsch ist wieder ein Ruf, der kaum gehört wird, aber nicht verstummt.

Von Sina-Maria Schweikle, Jerusalem

Hoffnung, das ist das große Wort an diesem Montagnachmittag in Jerusalem. Hoffnung auf Frieden, Hoffnung auf eine Zukunft, Hoffnung auf ein friedliches Miteinander. Also wird gesungen, gesprochen und gebetet. Juden, Christen, Muslime – sogar Drusen aus dem Norden Israels sind gekommen, um Einigkeit in einer Stadt, in einem Land zu demonstrieren, das sich von Tag zu Tag weiter zu spalten scheint. Es ist der „interreligiöse Marsch in Jerusalem für Menschenrechte und Frieden“.

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