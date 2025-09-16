Der „Spiegel“ und weitere Medien haben den flüchtigen Ex-Wirecard-Manager aufgespürt. Deutsche Ermittler dürften staunen, was in russischen Datenbanken so alles über ihn gespeichert ist.

Von Ralf Wiegand, München

Mehr Haare hat er als früher. Das Gesicht ist ein bisschen voller, der Bart dichter. Die Sonnenbrille steckt lässig im Rundausschnitt des hellen T-Shirts, das er zur beigen Sommerhose und weißen Sneakern trägt, als er offenbar über eine belebte Straße bummelt. Bilder, offenbar aus einer Überwachungskamera, sollen einen der meistgesuchten Männer der Welt mit neuer Freundin auf Shopping-Tour durch Moskau zeigen, aufgenommen angeblich im vergangenen Juli. Veröffentlicht hat sie der Spiegel, der durch gemeinsame Recherchen mit ZDF-„frontal“, der US-amerikanischen TV-Redaktion PBS Frontline, dem österreichischen Standard und der russischen Plattform The Insider dem neuen Leben des ehemaligen Wirecard-Managers ganz nah gekommen sein will.