Die Antwort des Bundesnachrichtendienstes war als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnet und kurz. Das für die Aufsicht der Nachrichtendienste zuständige Referat im Bundeskanzleramt hatte wissen wollen, ob der BND Erkenntnisse über geheimdienstliche Verbindungen des Wirecard-Vorstands Jan Marsalek habe, wie in Medien gemutmaßt wurde. Dem BND lägen „keinerlei Informationen“ darüber vor, dass Marsalek „Kontakte zu einem russischen oder sonstigen“ Nachrichtendienst unterhalten habe, lautete die Antwort aus dem Leitungsstab des Dienstes. „Seitens BND bestehen und bestanden ebenfalls keine operativen Kontakte zu Wirecard oder Marsalek.“