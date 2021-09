Nach einem Jahrzehnt an der Macht haben die Islamisten in Marokko bei der Parlamentswahl ersten Ergebnissen zufolge eine schwere Niederlage erlitten. Die moderate islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) verlor demnach 90 Prozent ihrer Mandate und kam nur noch auf zwölf Sitze. Innenminister Abdelouafi Laftit verkündete die vorläufigen Ergebnisse am Donnerstag nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen, berichtete die Staatsagentur MAP. Zu der Wahl waren am Mittwoch rund 18 Millionen Einwohner aufgerufen. Stärkste Kraft wurde die Zentrumspartei "Unabhängige Nationalversammlung" (RNI) mit 97 von 395 Abgeordnetensitzen, gefolgt von der dem König nahen "Partei für Ehrlichkeit und Modernität" (Pam) mit 82 Sitzen. Drittstärkste Kraft wurde die konservativ-nationalistische Unabhängigkeitspartei Istiqlal mit 78 Abgeordneten. Auch andere Parteien holten mehr Mandate als die regierende PJD. Marokko kämpft mit Korruption und rund 30 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Laut Umfragen haben vor allem junge Leute kein Vertrauen in Regierung und Parteien. Die Wirtschaft schrumpfte 2020 um geschätzt sieben Prozent. Das Königreich gilt als autoritär, wichtige Entscheidungen trifft König Mohammed VI.