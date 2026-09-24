Nicht mal jeder Vierte in Marokko hat gewählt, besonders die Jungen sind frustriert. Neuer Ministerpräsident könnte der Chef des Fußballverbandes werden – seine Prioritäten liegen auf der Hand.

Die Stimmen in Marokko sind ausgezählt, in den kommenden Tagen oder Wochen wird es wohl einen neuen Ministerpräsidenten und eine neue Regierungskoalition geben. Doch den meisten Marokkanern scheint dies leidlich egal zu sein, sie glauben nicht an Veränderung und gingen nicht zur Wahl. Die Wahlbeteiligung habe nur bei 38 Prozent gelegen, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit, und damit so niedrig wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht.