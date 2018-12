20. Dezember 2018, 10:59 Uhr Marokko Getötete Touristinnen womöglich Opfer von radikalen Islamisten

Zwei Touristinnen aus Dänemark und Norwegen sind beim Wandern im Atlasgebirge in Marokko getötet worden.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, nach drei weiteren wird gefahndet.

Drei der vier Verdächtigen haben den Behörden zufolge Verbindungen zu Terrorgruppen.

Der Tod der beiden Touristinnen in Marokko hat womöglich einen terroristischen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft des Landes teilte am Mittwoch mit, vier Verdächtige hätten Verbindungen zu einer Terrorgruppe. Einer von ihnen war am Dienstag in Marrakesch festgenommen worden, die anderen drei würden noch gesucht. Der Festgenommene gehöre einer Extremistengruppe an.

Dänemarks Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen sagte am Donnerstag: "Eine Ferienreise wurde zu einem Albtraum. Zwei junge Menschen wurden auf bestialische Weise ermordet." Vieles deute darauf hin, dass es sich bei dem Mord um eine Terrortat handele. Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte: "Das ist ein brutaler und sinnloser Angriff auf unschuldige Menschen, dem wir mit Abscheu und Verurteilung gegenüberstehen."

Die beiden Studentinnen waren am Montag tot am Fuße des Berges Toubkal im Atlasgebirge gefunden worden, etwa zehn Kilometer entfernt von dem Ort Imlil. Es handelt sich um Maren Ueland, eine 28-jährige Norwegerin, und Louisa Vesterager Jespersen, eine 24-jährige Dänin. Ihre Leichen weisen Stichverletzungen auf.

Marokkanische Ermittler untersuchen ein Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Dort ist zu sehen, wie zwei Personen einer offenbar jungen Frau mit einem langen Messer den Kopf abschneiden. Ob das Video tatsächlich mit dem Mord an den beiden Touristinnen in Verbindung steht, war zunächst unklar.

Der Fall ruft Bestürzung hervor, auch weil Marokko als relativ sicheres Reiseland gilt. Das Atlasgebirge ist beliebt bei Touristen. Das Auswärtige Amt in Berlin warnt für das Land vor Touren abseits befestigter Straßen ohne lokale Führer. Explizite Reisewarnungen gelten jedoch ausschließlich für die Grenzregionen zu Algerien, Mauretanien und das umkämpfte Gebiet Westsahara.

Die beiden Studentinnen werden von Angehörigen als erfahrene Outdoor-Sportlerinnen beschrieben, die niemals übermütig handelten. "Regel Nummer eins war für sie immer Sicherheit", sagte die Mutter von Maren Ueland dem norwegischen Sender NRK.

Korrektur: In einer früheren Version des Artikels haben wir fälschlicherweise Alter und Nationalität der beiden jungen Frauen vertauscht.