Von Moritz Baumstieger

Jenen Menschen, die junge Klimaaktivisten lieber diskreditieren, anstatt über deren Anliegen nachzudenken, sind natürlich auch im Falle von Manal Bidar schnell polemische Hashtags eingefallen: Hier ein Gruppenbild von einer Konferenz in Tokio, dort eines aus New York, ein weiteres aus Mailand - wer sich durch die Konten der Marrokanerin in den sozialen Medien klickt, merkt schnell, an wie vielen Orten Bidar trotz ihrer 19 Jahre in den vergangenen Jahren persönlich hinter einem Stehpult für ihre Sache gesprochen hat - und nicht nur aus einer Videokachel auf einer großen Leinwand. #LangstreckenLuisa trendet etwa verlässlich in Deutschland auf Twitter, wenn sich die Aktivistin Luisa Neubauer irgendwie in Verbindung mit einem Flugzeug bringen lässt. Gerade wieder, denn Neubauer ist zur Weltklimakonferenz in Ägypten geflogen - von Istanbul aus, wohin sie zunächst mit dem Zug fuhr.