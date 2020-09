Libyens Kriegsgegner haben sich nach eigenen Angaben nach fünftägigen Gesprächen in Marokko über die Besetzung von Schlüsselpositionen in dem Bürgerkriegsland geeinigt. Es sei eine "umfassende Vereinbarung über Kriterien und Mechanismen" erreicht worden, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Einzelheiten wurden nicht genannt. Ende des Monats wolle man sich zu weiteren Gesprächen bezüglich der Umsetzung des Abkommens wieder treffen. Mehr als zwei Wochen nach Verkündung einer Waffenruhe hatten sich die libyschen Konfliktparteien am 7. September zu Gesprächen in der marokkanischen Stadt Bouznika getroffen. Ziel der anfangs für zwei Tage angesetzten Gespräche war es, die Waffenruhe zu stärken und den Weg zu Verhandlungen über eine Lösung der Streitigkeiten in dem Land zu ebnen.