24. August 2018, 18:56 Uhr Marokko Hauptsache beschäftigt

König Mohamed VI. führt die Wehrpflicht wieder ein - auch für Frauen. Auf diese Weise will er die vielen jungen Leute von der Straße holen. Fast 43 Prozent der 33 Millionen Einwohner sind unter 25 Jahre alt - und ein Viertel von ihnen ist arbeitslos.

Von Moritz Baumstieger

Gerade noch hatte Marokkos König Mohammed VI. eine Nachricht verkündet, die viele junge Menschen in seinem Land mit Erleichterung aufnahmen: In seiner Ansprache zum höchsten islamischen Feiertag, dem Opferfest Eid al-Adha, verkündete der Monarch, dass er 188 meist sehr junge Aktivisten begnadige. Sie hatten im Norden des Landes friedlich gegen Perspektiv- und Arbeitslosigkeit protestiert. Als der Staat gegen ihre "Hirak"-Bewegung mit aller Härte vorgegangen war und die jungen Demonstranten zu teils langen Haftstrafen verurteilt hatte, reagierten viele im Land schockiert.

Die nächste Ankündigung in der Rede von "M6", wie der König im Land oft genannt wird, dürfte bei der Jugend dann eher gemischte Gefühle ausgelöst haben: Von diesem Herbst an, gelte in seinem Königreich wieder die Wehrpflicht, die erst 2006 abgeschafft worden war. Zwölf Monate sollen die Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren nun wieder dienen, wenn sie sich nicht in Ausbildung befinden oder eine Familie zu ernähren haben - und nicht nur sie: Auch die jungen Frauen des Landes sollen künftig eingezogen werden, wenn sie nicht verheiratet sind - das ist ein absolutes Novum in der arabischen Welt.

Der Staat will Schulabbrecher und junge Arbeitslose so von der Straße holen

Die Sicherheit Marokkos, das mit dem Nachbarland Algerien verfeindet ist und im Süden die Südsahara besetzt hält, ist sicher nicht Anlass für die Kehrtwende. Fast 200 000 Berufssoldaten schützen das Land heute. Rekruten, die erst ausgebildet werden müssen, sind da nicht unbedingt eine dringend benötigte Verstärkung. Der König begründete die Wiedereinführung der Wehrpflicht so: Durch den Dienst an der Waffe soll der "Patriotismus unter den jungen Menschen gefördert werden".

Der Jugend Marokkos, fast 43 Prozent der 33 Millionen Einwohner sind unter 25, soll beim Armeedienst aber nicht nur die Liebe zum Vaterland anerzogen werden. Der Monarch sprach auch von der "Integration ins berufliche und soziale Leben". Anders formuliert: Durch den Dienst an der Waffe will der Staat die vielen Schulabbrecher (66%) und jungen Arbeitslosen (25%) von der Straße wegholen. Und nicht nur in den Kasernen soll sich etwas ändern, sondern auch in den Schulen. Er will es zudem "nicht mehr hinnehmen, dass unser Erziehungssystem Legionen von Arbeitslosen produziert", sagte der König ungewohnt selbstkritisch - wohl in der Hoffnung, dass Anstrengungen bei Bildung und am Arbeitsmarkt Begnadigungen von Demonstranten künftig überflüssig machen.