Die Ernennung von Fatima Ezzahra El Mansouri kommt überraschend. Vor allem junge Marokkaner dürften enttäuscht sein, denn sie gilt als Symbol des korrupten Systems.

„Wirklich historisch“, nannte Fatima Ezzahra El Mansouri am Dienstagabend ihre Ernennung zur Ministerpräsidentin von Marokko. „Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes übernimmt eine Frau die Verantwortung für die Führung der Regierung“, sagte sie. „Das ist nicht nur für mich, sondern für alle marokkanischen Frauen ein Grund zum Stolz.“