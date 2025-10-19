(SZ) Eine straffe Binse voraus: Robert Habeck ist weg, Markus Söder nicht. Das könnte mit einer Dynamik zusammenhängen, von welcher der Ministerpräsident des Freistaats Bayern jüngst in der Bunten sprach. Sie, die Dynamik, läuft so: „Man muss den Schwung des anderen ausnutzen und immer ein paar Züge vorausdenken.“ Mit dem Schwung des anderen könnte hier Habecks Volte gemeint sein, Markus Söder betreibe „fetischhaftes Wurstgefresse“ – eine reichlich rüde Schelte gegen die mitunter irritierenden, sicher aber viel bestaunten Instagram-Filme, in denen Söder als Verkoster deftiger Hausmannskost eine in der Öffentlichkeit unterschiedlich bewertete Figur macht. Nun ist der Schwung, den Habeck mit seinem wüsten Satz auf den Weg bringen wollte, am Ende zurück zum Absender gegangen, um diesen gewissermaßen aus der Arena zu fegen. Nur wenige fanden die Sache mit dem Fetisch und der Wurst hilf-, geschweige denn geistreich, sodass Markus Söder, am Ende zufrieden und in gewisser Weise bestätigt, die nächste Lage Rostbratwürste auf den Grill legen konnte. Der Bunten feuerte Söder frohgemut ein halbes Dutzend Aphorismen in das Aufnahmegerät, und mindestens einer davon – „Im Sport werden Fouls geahndet. In der Politik leider nicht“ – ist ohne Robert Habeck nicht zu denken.