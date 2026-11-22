In der Debatte über die Rentenreform drückt CSU -Chef Markus Söder aufs Tempo, verzichtet aber auf bedingungslose Forderungen an die SPD . „Wir brauchen jetzt Entscheidungen, am besten noch in diesem Jahr“, sagte Söder am Sonntag bei der jährlichen Landesversammlung der bayerischen Jungen Union (JU) in Berchtesgaden. Er verwies auf Bemühungen von Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU ), das Paket möglichst vor Weihnachten im Kabinett zu beraten. Bis zu einem Beschluss des SPD-Parteitags Mitte Januar könne man allerdings nicht warten, sagte Söder.

Hinsichtlich der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, bekannt als Rente mit 63, deutete Söder eine Kompromisslinie an. „Die Rente mit 63 muss reduziert werden“, sagte der CSU-Chef. Die SPD will die Regelung unbedingt beibehalten. Die Union würde sie aus Kostengründen am liebsten abschaffen.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte Mitte November erklärt, er rechne noch in diesem Jahr mit einem Kabinettsbeschluss zur Rentenreform. Er gehe davon aus, dass der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) den Entwurf dementsprechend bald fertigstelle, hatte Miersch gesagt. Von den 33 Punkten, die die Rentenkommission vorgeschlagen hat, herrsche bei 30 Einigkeit zwischen Union und SPD.

Ein Ausgleich würde 4,2 Milliarden Euro kosten

Bayern ist nach Angaben von Söder ebenfalls bereit, die Kosten mitzutragen, die beim Ausgleich der kalten Progression entstehen würden. „Wir brauchen jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression“, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Nötig sei „ein Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern. Bayern ist bereit, diese Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten“.

Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Das würde den Bundeshaushalt 2027, der kommende Woche beschlossen werden soll, allerdings weiter belasten.

Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte. Auch andere Bundesländer haben bisher keine Bereitschaft dazu erklärt, einen Ausgleich zu leisten. Für die Koalitionäre in Berlin dürfte die Idee aus München nach der mühsamen Einigung auf die Stromsteuer zur Unzeit kommen.