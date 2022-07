Von Roman Deininger, Andreas Glas und Johann Osel, Nürnberg/Trudering/Tengling/München

Seit beinahe vierzig Jahren ist Markus Söder in der Politik, man muss nicht betonen, dass ihm in dieser Zeit ein stabiles Selbstbewusstsein zugewachsen ist. Er hat es ja auch weit gebracht, zum CSU-Chef, zum bayerischen Ministerpräsidenten und - für einen flüchtigen Moment - zum Mann, der Kanzler sein könnte. Trotzdem ist Söder, 55, in diesem Sommer als Forschungsreisender in eigener Sache unterwegs, tastend und, wenn nicht alles täuscht, sogar ein bisschen bange. Kein Bierfass lässt er unangezapft und kein Grußwort ungehalten. Es ist vor allem eine Frage, die ihn auf seinen Exkursionen durch den Freistaat umzutreiben scheint: Funktioniere ich noch?