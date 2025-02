Wäre Markus Söder Kanzlerkandidat der Union, so hätte man ihm am Montag einen schweren europapolitischen Fehler ankreiden müssen. In Belgien sei „ein Rechtspopulist“ an die Spitze der Regierung gelangt, sagte der bayerische Ministerpräsident bei seiner Rede auf dem CDU -Parteitag. Er stellte den neuen belgischen Premierminister Bart De Wever in eine Reihe mit dem niederländischen Islam-Hasser Geert Wilders – als einen Mann, den CDU und CSU politisch bekämpfen müssten.

Tatsächlich hat Bart De Wever mehrmals zu erkennen gegeben, dass die CSU sein großes Vorbild ist. Und in gewisser Weise taugt De Wever auch als Vorbild für CDU und CSU – und nicht zuletzt für Markus Söder ganz persönlich.

De Wever, viele Jahre Bürgermeister von Antwerpen, führt die flämische Partei namens Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Wie die CSU in Bayern, so versteht sich die N-VA als staatstragende und identitätsstiftende politische Kraft in der Region Flandern. Das Streben nach flämischer Unabhängigkeit steht noch im Statut, gilt aber eher als Folklore, jedenfalls nicht als aktuelles politisches Ziel. De Wever selbst nennt sich einen konservativen flämischen Nationalisten.

Ein konservativer Hardliner, der aber Migration als Wahlkampfthema kleinhielt

Seinen Sieg bei den Parlamentswahlen, die mittlerweile acht Monate zurückliegen, verdankt De Wever einer bemerkenswerten Strategie. Er profilierte sich als Hüter konservativer Werte, stellte Staatsverschuldung und Wirtschaftskrise in den Mittelpunkt. Zwar gilt er in Fragen der Migration als konservativer Hardliner – aber er hielt das Thema im Wahlkampf bewusst klein. So gelang es ihm, die lange Zeit in Umfragen führenden Rechtspopulisten von der Partei Vlaams Belang noch abzufangen.

Selbst linksliberale, französischsprachige Medien rechnen De Wever hoch an, dass er den „Cordon sanitaire“, also die Brandmauer gegen rechts, immer respektiert hat, selbst in seinen jungen Jahren als separatistischer flämischer Hitzkopf. Kaum jemand spricht ihm wegen seiner politischen Grundeinstellung die Fähigkeit ab, eine nationale Regierung zu führen. Es gilt vielmehr als Kuriosum, aber auch als Chance für Belgien, dass erstmals in der Geschichte des Landes ein Politiker der N-VA Verantwortung für das ganze Land übernimmt.

De Wever als belgischer Premierminister – das kommt mindestens so überraschend, wie wenn ein CSU-Politiker zum Bundeskanzler gewählt würde. Aber Söder bleibt ja nun in Bayern, und um die europapolitischen Fragen kümmert sich in der CSU Manfred Weber als Chef der christdemokratisch-konservativen Europäischen Volkspartei (EVP).

Könnte die Flamen-Partei zur Europäischen Volkspartei stoßen?

Manfred Weber steht in engem Kontakt mit De Wever, und es ist ein offenes Geheimnis, dass sie auch schon darüber sprachen, ob die N-VA im Europaparlament unter das Dach der EVP kommen könnte. De Wevers Leute würden damit zur selben Fraktion gehören wie CDU und CSU. Der Wechsel ergäbe durchaus Sinn, denn in allen wesentlichen Fragen stimmten sie zuletzt gemeinsam mit der EVP. Er scheiterte nicht an großen programmatischen Unterschieden, sondern eher daran, dass die EVP bereits eine christdemokratische Partei aus Flandern in ihren Reihen hat.

So bleiben De Wever und seine Leute im Lager der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), an der Seite der Fratelli d'Italia also. Die EKR stellt im Europaparlament die viertstärkste Fraktion hinter EVP, Sozialdemokraten sowie den „Patrioten“ von Viktor Orbán und Marine Le Pen. Die Wahl von De Wever zum Premierminister verleiht der EKR nun noch mehr Gewicht in der EU. Nach Italien (Giorgia Meloni) und Tschechien (Petr Fiala) stellt die Parteifamilie nun in einem dritten Land den Regierungschef.

Das politische Spektrum der EU rückt damit weiter nach rechts. Die Brandmauer rund um die EKR dürfte im Parlament endgültig fallen, schließlich gehören zu De Wevers Koalition nicht nur Liberale und Christdemokraten, sondern auch Sozialdemokraten. Und auch für die EVP könnte es zum Problem werden, sollte sich rechts von ihr eine respektable konservative Kraft etablieren. Deshalb spekuliert man darauf, die EKR könnte es wegen ideologischer Konflikte zerreißen, schließlich gehören ihr auch die rechtspopulistischen Polen von der PiS-Partei an. Bart De Wever könnte dann doch in der Parteienfamilie von CDU und CSU landen.

Zwei Stunden nach seiner Vereidigung eilte De Wever am Montag zum Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Er machte seinen Kolleginnen und Kollegen deutlich, welche großen Aufgaben sich seine Regierung gestellt hat. Sie will binnen fünf Jahren die Staatsverschuldung auf unter drei Prozent der Wirtschaftskraft drücken, wie es die EU-Regeln vorsehen – und zugleich zwei Prozent für die Verteidigung ausgeben, wie es die Nato will. Von beiden Zielen ist das Land weit entfernt. Dabei wendet sich die Regierung De Wever strikt gegen die Aufnahme von gemeinsamen europäischen Schulden.

In den wesentlichen Fragen wird die belgische Regierung also ein Bündnispartner der nun zu wählenden deutschen Regierung sein. Das gilt auch für die Verschärfung von Asylgesetzen. Von einem sofortigen, nationalen Aufnahmestopp für Flüchtlinge, wie ihn Markus Söder und Friedrich Merz im Wahlkampf propagieren, ist allerdings keine Rede im Programm der Koalition, die Bart De Wever anführt.