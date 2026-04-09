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NatoTrump wirkt nach Gespräch mit Rutte verärgert

Lesezeit: 4 Min.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (li.) und US-Präsident Donald Trump während eines Treffens am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte (li.) und US-Präsident Donald Trump während eines Treffens am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Evan Vucci/AP/dpa

Der Nato-Generalsekretär versucht, Donald Trump zu besänftigen. Doch dieser bleibt nach einem Treffen bei seiner Kritik am Bündnis. Mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg ist nicht der einzige Grund.

Charlotte Walser, Washington

Wenn Donald Trump im Weißen Haus Gäste empfängt, tut er das oft vor laufender Kamera. Auch dann, wenn heikle Themen anstehen. Als er am Mittwoch Nato-Generalsekretär Mark Rutte traf, waren keine Kameras dabei. Trump und Rutte traten nach dem Gespräch auch nicht gemeinsam vor die Medien.

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