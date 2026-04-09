Wenn Donald Trump im Weißen Haus Gäste empfängt, tut er das oft vor laufender Kamera. Auch dann, wenn heikle Themen anstehen. Als er am Mittwoch Nato-Generalsekretär Mark Rutte traf, waren keine Kameras dabei. Trump und Rutte traten nach dem Gespräch auch nicht gemeinsam vor die Medien.