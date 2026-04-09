Wenn US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus Gäste empfängt, tut er das oft vor laufender Kamera. Auch dann, wenn heikle Themen anstehen. Als er am Mittwoch Nato-Generalsekretär Mark Rutte traf, waren keine Kameras dabei. Trump und Rutte traten nach dem Gespräch auch nicht gemeinsam vor die Medien.
USA-BesuchNato-Generalsekretär Rutte kann Trump nicht besänftigen
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Der Nato-Generalsekretär versucht sich erneut als „Trump-Flüsterer“. Doch der US-Präsident bleibt bei seiner heftigen Kritik – und er wirft der Nato mehr als nur mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg vor.
Von Charlotte Walser, Washington
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