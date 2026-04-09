Zum Hauptinhalt springen

USA-BesuchNato-Generalsekretär Rutte kann Trump nicht besänftigen

Lesezeit: 4 Min.

Mark Rutte (li.) und US-Präsident Donald Trump während eines Treffens am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar.
Mark Rutte (li.) und US-Präsident Donald Trump während eines Treffens am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar. Evan Vucci/AP

Der Nato-Generalsekretär versucht sich erneut als „Trump-Flüsterer“. Doch der US-Präsident bleibt bei seiner heftigen Kritik – und er wirft der Nato mehr als nur mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg vor.

Von Charlotte Walser, Washington

Wenn US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus Gäste empfängt, tut er das oft vor laufender Kamera. Auch dann, wenn heikle Themen anstehen. Als er am Mittwoch Nato-Generalsekretär Mark Rutte traf, waren keine Kameras dabei. Trump und Rutte traten nach dem Gespräch auch nicht gemeinsam vor die Medien.

Zur SZ-Startseite

MeinungDonald Trump
:Wer droht, eine Zivilisation auszulöschen, darf nicht damit durchkommen

SZ PlusKommentar von Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite