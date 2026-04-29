Zum Hauptinhalt springen

KanadaDer neue Liebling der Europäer

Lesezeit: 2 Min.

Der kanadische Premier Mark Carney bei einer Fragestunde Mitte April.
Der kanadische Premier Mark Carney bei einer Fragestunde Mitte April. Adrian Wyld/AP

Premier Mark Carney hat in seinem ersten Amtsjahr eine gute Figur auf der Weltbühne abgegeben – nicht zuletzt wegen Trump. Im eigenen Land aber wird noch mehr von ihm erwartet.

Von Boris Herrmann

Zunächst einmal müsste jetzt ein großes Dankeschön aus Kanada an Donald Trump gehen. Denn die Tatsache, dass der kanadische Premierminister Mark Carney dieser Tage sein erstes Dienstjubiläum feiern kann, ist keinem anderem zu verdanken als dem US-Präsidenten. Noch vor gut einem Jahr, als der ehemalige Lieblingskanadier der Welt, Justin Trudeau, es sich mit seinem Wahlvolk weitgehend verscherzt hatte, sah alles nach einem Politikwechsel in Ottawa aus. Der rechtskonservative Pierre Poilievre, genannt „der kanadische Trump“, hatte sich auf einen Erdrutschsieg bei den sich anbahnenden Neuwahlen eingestellt. Dann hatte der wild gewordene Nachbar im Süden, also der amerikanische Trump, aber die glänzende Idee, mit der Einverleibung Kanadas in die USA zu drohen sowie umstandslos einen Handelskrieg zu beginnen. Und damit hat Trump die kanadische Parlamentswahl im April 2025 wohl entschieden – allerdings nicht in seinem Sinne. Er trieb die Wähler in die Arme von Mark Carney, dem Parteifreund Trudeaus.

Zur SZ-Startseite

MeinungWeltordnung
:Carneys Angebot an Europa ist zukunftsorientiert

SZ PlusKommentar von Viktoria Großmann
Portrait undefined Viktoria Großmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite