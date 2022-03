Von Nicolas Freund

Möglicherweise wird es einmal heißen, der Krieg in der Ukraine wurde nicht im Kampf um Kiew, sondern um Mariupol entschieden. Die von Russland eingekesselte und seit Tagen pausenlos bombardierte Stadt am Asowschen Meer ist schon jetzt zu einem Symbol für den ganzen Krieg geworden: Eingekreist von einem übermächtigen Gegner und weitgehend auf sich allein gestellt, leisten die Einwohner der Stadt und die ukrainische Armee erbitterten Widerstand gegen die Angreifer.

Das liegt auch daran, dass der russische Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt inzwischen praktisch zum Erliegen gekommen ist. Der Versuch, Kiew einzukesseln, ist allen Anzeichen nach gescheitert. Die russischen Streitkräfte sollen noch mehr als 25 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt sein, meldete das britische Verteidigungsministerium. Nördlich der Stadt fänden aber nach wie vor schwere Kämpfe statt. Die ukrainische Armee teilte mit, die Invasoren würden ihre Stellungen befestigen und ihre Infrastruktur verbessern. Unter anderem Nachschubprobleme hatten den russischen Vormarsch gestoppt. Laut ukrainischem Generalstab würden die russischen Streitkräfte Minenfelder legen und versuchen, ihre Artillerie näher an die Stadt heranzurücken. Bisher konnte das verhindert und Kiew vor einem ähnlichen brutalen Bombardement wie Mariupol bewahrt werden.

Trotzdem gehen auf die ukrainische Hauptstadt regelmäßig Raketen nieder. In der Nacht auf Montag sind ein Einkaufszentrum und mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil bombardiert worden. Dabei sollen mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sein. Verschiedene Medien und Vitali Klitschko teilten auf Twitter Bilder und Videos von dem Einschlagsort. Sie zeigen ausgebrannte Gebäude und eine Trümmerwüste.

Aus Mariupol Geflüchtete berichten von noch apokalyptischeren Zuständen in der Hafenstadt. Es gebe keinerlei Versorgung mehr, kein Wasser, keinen Strom, keine Heizung, kein Internet, keine Nahrung. Geschäfte seien erst geplündert und dann zerstört worden, berichten Flüchtlinge, die von der BBC zitiert werden. Russland hatte der Ukraine am Sonntag ein Ultimatum gestellt, die in Mariupol befindlichen Streitkräfte sollten die Waffen niederlegen und die Stadt verlassen. Die ukrainische Regierung hatte die Forderungen abgelehnt. "Von einer Kapitulation und einer Niederlegung der Waffen kann keine Rede sein", so die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Noch immer steht die Stadt unter schweren Beschuss durch Luftangriffe und Artillerie. Viertelstündlich schlügen die Raketen ein, sagte Ihor Schowkwa, der Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, im ZDF. Er sprach von einem Völkermord. Am Sonntag soll eine Kunstschule in der Stadt zerstört worden sein, in der 400 Menschen Zuflucht gesucht hatten. Unklar ist auch noch immer die Lage der angeblich 1000 Menschen, die in einem Bunker unter einem Theater im Zentrum der Stadt Schutz gesucht hatten. Das Gebäude war vergangene Woche bei einem Luftangriff zerstört worden, etwa 130 Menschen sollen sich aber aus den Trümmern gerettet haben. Die anhaltenden russischen Angriffe machen Rettungsarbeiten schwer bis unmöglich. Mehrfach wurde auch berichtet, Einwohner der Stadt seien gegen ihren Willen nach Russland verschleppt worden. Die meisten Angaben lassen sich derzeit nicht überprüfen.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

Obwohl vielen Zivilisten inzwischen die Flucht aus Mariupol gelungen sein soll - alleine am Sonntag laut der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk 3985 Menschen -, sind noch immer Tausende in der Stadt gefangen. Nach russischen Angaben etwa 130 000 Menschen. Vermutlich liegen die Zahlen sogar höher. Russland behauptet, es sei möglich, die Stadt über sogenannte humanitäre Korridore zu verlassen. Die Menschen würden nur von "ukrainischen Nationalisten" an einer Evakuierung gehindert. Das Narrativ von einer angeblich nötigen "Denazifizierung" der Ukraine wurde von Russland immer wieder als Grund für die Invasion angegeben. Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden auch am Montag wieder Fluchtkorridore aus umkämpften Gebieten eingerichtet. Die Region um Mariupol gehöre aber nicht dazu.

Auch aus anderen Teilen des Landes werden anhaltende Kämpfe gemeldet. Bei Isjum im Osten des Landes sollen ukrainische Truppen am Wochenende einen russischen Angriff zurückgeschlagen haben. In der Region um Mykolajiw im Süden soll es ukrainische Gegenangriffe gegeben haben und in der Stadt Cherson sollen russische Soldaten auf Demonstrierende geschossen haben. Russland behauptet, bei Riwne einen Stützpunkt der ukrainischen Armee mit Raketen getroffen zu haben. In einem Vorort der Hafenstadt Odessa soll bei einem Angriff ein Wohnhaus beschädigt worden sein. Die Stadt im Westen des Landes war von den Kämpfen bisher verschont geblieben.