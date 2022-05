Mariupol:Auszug aus der Hölle

Ein verwundeter ukrainischer Soldat aus dem Asow-Stahlwerk wird in Nowoasowsk aus einem Bus getragen.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war ein verzweifelter Appell, den fünf Frauen eingeschlossener ukrainischer Soldaten und Offiziere an die Welt richteten. Seit dem 24. Februar kämpften ihre zum "Asow-Regiment" und anderen ukrainischen Einheiten gehörenden Ehemänner in der Hafenstadt Mariupol. Seit einem Monat harrten die Soldaten im Asowstal-Werk aus, viele von ihnen schwer verletzt. "Das Wichtigste ist, das Leben dieser Helden der Ukraine zu retten - nicht, ihnen posthum Orden zu verleihen", sagte Soldatenfrau Julia Fedosjuk bei einer Online-Pressekonferenz am 15. Mai.