Von Fabian Fellmann, Washington

Die Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und den Behörden in Kalifornien spitzt sich beinahe im Stundentakt zu. 2000 Soldaten der Nationalgarde hatte der US-Präsident am Wochenende nach Los Angeles entsandt, wo Demonstrationen gegen seine Migrationspolitik stattfanden. Am Montagabend wurden in rascher Folge weitere Truppen auf den Weg geschickt. 700 Marineinfanteristen hat Verteidigungsminister Pete Hegseth in die Stadt beordert. Sie sind Berufssoldaten und sollen Bundeseinrichtungen und Beamte der Migrationsbehörde schützen.