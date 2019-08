Die Marinestreitkräfte der EU-Staaten sollen enger zusammenarbeiten. Bei einem Treffen in Helsinki einigten sich die Verteidigungsminister darauf, einen Mechanismus auszuarbeiten, der den Austausch von Informationen und Lageanalysen zwischen marinen Einheiten von EU-Staaten erleichtern soll, die in derselben Region aktiv sind. Die Teilnahme an einem solchen Informationsaustausch sei für die Staaten freiwillig, die Einheiten blieben unter nationaler Kontrolle, sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstag. Der neue Mechanismus solle in einer Pilotphase erstmals vor der Küste Westafrikas im Golf von Guinea erprobt werden. Die Idee sei unabhängig von der Diskussion um einen möglichen EU-Einsatz an der Straße von Hormus entstanden. Es sei aber "nicht ausgeschlossen", dass sie eines Tages auch dort zum Einsatz kommen könnte, sagte Mogherini.