Vizeadmiral Jan Christian Kaack geht schnell noch in sein Büro in Rostock. Er schiebt ein paar Dinge auf seinem Schreibtisch auf die Seite, dann hält er sie hoch: eine Broschüre mit dem Titel „Kurs Marine“. Abschrecken, Seewege schützen, Freiheit verteidigen – so lautet der Anspruch des Inspekteurs der Marine. Die Herausforderungen sind groß: russische Bedrohung, Material- und Personalmangel. Vizeadmiral Kaack will das offen benennen, und er will erklären, wie die Marine gegensteuern will. „Wir machen das alles, damit wir unseren Enkeln nicht vom Krieg erzählen müssen“, sagt er der Süddeutschen Zeitung.