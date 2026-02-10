Vizeadmiral Jan Christian Kaack geht schnell noch in sein Büro in Rostock. Er schiebt ein paar Dinge auf seinem Schreibtisch auf die Seite, dann hält er sie hoch: eine Broschüre mit dem Titel „Kurs Marine“. Abschrecken, Seewege schützen, Freiheit verteidigen – so lautet der Anspruch des Inspekteurs der Marine. Die Herausforderungen sind groß: russische Bedrohung, Material- und Personalmangel. Vizeadmiral Kaack will das offen benennen, und er will erklären, wie die Marine gegensteuern will. „Wir machen das alles, damit wir unseren Enkeln nicht vom Krieg erzählen müssen“, sagt er der Süddeutschen Zeitung.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Sicherheitslage verändert. „Die Bedrohung ist real und weit entfernt von statisch“, sagt der Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack. Wie verhindert man eine Eskalation auf Hoher See?
Von Sina-Maria Schweikle, Berlin
Die Marine kämpft mit Personal- und Materialproblemen. Und seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist auch der Wind in der Ostsee deutlich rauer geworden. Unterwegs auf See mit Obermaat Tina.
