Jordan BardellaDas Lächeln des Ziehsohns

Lesezeit: 4 Min.

Marine Le Pen (links) behandelte Jordan Bardella wie einen Ziehsohn. Nun könnte es sein, dass er auf ihren Sturz hofft, um selbst zum Zug zu kommen.
Marine Le Pen (links) behandelte Jordan Bardella wie einen Ziehsohn. Nun könnte es sein, dass er auf ihren Sturz hofft, um selbst zum Zug zu kommen. (Foto: Thomas Padilla/AP)

Die Nummer zwei der Partei ist die heimliche Nummer eins. Hofft Jordan Bardella still auf eine Verurteilung seiner Mentorin? Die Geschichte eines erstaunlichen Aufstiegs – bis ins Herz der Familie Le Pen.

Von Oliver Meiler, Paris

Er hat seine Mentorin in den Schatten gelächelt. Jordan Bardella, dreißig Jahre alt, lächelt ja auch viel und zahnreich, mit Grübchen in den Wangen. Ein Kommunikationsberater schulte den Präsidenten des rechtsextremen Rassemblement National darin, wie die Franzosen erfahren haben. 130 000 Euro soll die Partei dafür ausgegeben haben, eine Investition. Das Lächeln ist mindestens die Hälfte seines politischen Kapitals. Bardella überstrahlt damit auch seine Ziehmutter, er knipste Marine Le Pen aus mit seinem Lächeln. Er ist der Star der Umfragen, der beliebteste Politiker im Land.

