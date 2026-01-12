Er hat seine Mentorin in den Schatten gelächelt. Jordan Bardella, dreißig Jahre alt, lächelt ja auch viel und zahnreich, mit Grübchen in den Wangen. Ein Kommunikationsberater schulte den Präsidenten des rechtsextremen Rassemblement National darin, wie die Franzosen erfahren haben. 130 000 Euro soll die Partei dafür ausgegeben haben, eine Investition. Das Lächeln ist mindestens die Hälfte seines politischen Kapitals. Bardella überstrahlt damit auch seine Ziehmutter, er knipste Marine Le Pen aus mit seinem Lächeln. Er ist der Star der Umfragen, der beliebteste Politiker im Land.
Jordan BardellaDas Lächeln des Ziehsohns
Lesezeit: 4 Min.
Die Nummer zwei der Partei ist die heimliche Nummer eins. Hofft Jordan Bardella still auf eine Verurteilung seiner Mentorin? Die Geschichte eines erstaunlichen Aufstiegs – bis ins Herz der Familie Le Pen.
Von Oliver Meiler, Paris
Frankreich:Endet die Karriere von Marine Le Pen?
Der Chefin der extremen Rechten in Frankreich drohen eine Haftstrafe und fünf Jahre Unwählbarkeit. Fünf Fragen und Antworten zu einem kapitalen Urteil.
Lesen Sie mehr zum Thema