Mit ihrem Berufungsantrag beim obersten Gericht gewinnt die Rechtspopulistin mindestens sechs Monate Zeit für einen Wahlkampf ohne Fußfessel. Würde sie zur Präsidentin gewählt, wäre sie alle Justizsorgen los.

Zur Einstimmung ein Marktplatz in der Provinz – so beginnt in Frankreich fast jeder Wahlkampf, im Geruch gegrillter Hähnchen. Marine Le Pen hat den Markt von La Flèche ausgewählt, eine kleine Stadt in der Sarthe, 16 000 Einwohner. Da stellt ihre Partei, der rechtsextreme Rassemblement National, seit ein paar Monaten den Bürgermeister. Ein Heimspiel als Auftakt, am Tag nach ihrer Verurteilung am Pariser Berufungsgericht.