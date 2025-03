Frankreich:Le Pen wegen Veruntreuung schuldig gesprochen

Ein französisches Gericht hat die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) und acht Europaabgeordnete unter anderem ihrer Partei wegen Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gesprochen. Das Strafmaß in der Affäre um die mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament ist bislang nicht öffentlich bekannt, es soll noch am Montagmittag verkündet werden. Von dem Urteil hängt ab, ob die rechtspopulistische Politikerin bei der Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren kann oder nicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte Le Pen vorgeworfen, über ihre Partei europäische Gelder in Höhe von mehreren Millionen Euro veruntreut zu haben. Das Geld war eigentlich ausschließlich für parlamentarische Assistenten in Brüssel und Straßburg sowie für deren Dienst an Europa vorgesehen. Le Pen aber habe damit unter anderem die Löhne ihres Bodyguards, ihrer persönlichen Sekretärin und des Personals ihres nationalen Parteiapparats in den Büros bei Paris bezahlt.

Le Pens Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Die 56-Jährige hatte im Prozess zunächst argumentiert, dass die politische Arbeit ihrer Partei nicht geografisch teilbar sei, alles fließe zusammen. Angesichts klarer europäischer Regeln griff dieses Argument jedoch zu kurz. Später behauptete sie, dass sich die Justiz gegen das Volk wende, weil sie verhindern würde, dass die Franzosen wählen könnten, wenn sie wollten. Sie sei politisiert und parteiisch. Allerdings wurden bereits andere Parteien wegen der Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt. Es wird erwartet, dass Le Pen Berufung einlegen wird. Es dürfte ein langer Weg durch die gerichtlichen Instanzen folgen.

Das Urteil des Gerichts in Paris könnte entscheidend für die Zukunft der rechten Politikerin sein, womöglich steht ihre politische Karriere vor dem Ende. Die Anklage hatte neben einer fünfjährigen Haftstrafe auch einen fünfjährigen Verlust des passiven Wahlrechts für Le Pen gefordert – in dem Zeitraum könnte Le Pen nicht mehr in öffentliche Ämter gewählt werden. Diese Strafe ist in Frankreich gebräuchlich bei einer Verurteilung von Politikern wegen Korruption oder Untreue.

Die Anklage verlangte, die Strafe vorläufig sofort nach dem Urteilsspruch in Kraft zu setzen, und nicht erst nach einem rechtskräftigen Entscheid in höherer Instanz. Dies würde Le Pens geplante Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2027 blockieren. Bis zum Ende der Wahlperiode könnte sie aber als Abgeordnete im Parlament bleiben.

Le Pens rechtsnationale Partei ist in Frankreich auf dem Vormarsch und im Parlament inzwischen so stark vertreten wie noch nie. Bei der Präsidentenwahl im Jahr 2027 werden dem RN gute Chancen zugerechnet. Sollte Le Pen nicht als Kandidatin antreten dürfen, würde wohl ihr politischer Ziehsohn kandidieren, der erst 29-jährige Parteipräsident Jordan Bardella.