Die französische Politikerin Marine Le Pen kann aller Voraussicht nach nicht bei den nächsten französischen Präsidentschaftswahlen antreten. Ein Gericht in Paris sprach die Führungsfigur der französischen Rechten am Montagmittag wegen der Veruntreuung von EU-Geldern schuldig und entzog ihr für fünf Jahre das passive Wahlrecht. Le Pen wurde außerdem zu vier Jahren Haft verurteilt: die ersten zwei Jahre mit elektronischer Fußfessel unter Hausarrest, die anderen beiden Jahre auf Bewährung. Sie muss auch eine Geldstrafe in Höhe von 100 000 Euro zahlen. Das Urteil wurde für sofort vollstreckbar erklärt, sodass eine Berufung gegen den Richterspruch den Vollzug der am Montag verhängten Strafe nicht verzögert. Gemeinsam mit Le Pen wurden acht weitere Angeklagte, Europaabgeordnete und Mitglieder ihrer Partei, des Rassemblement National (RN), zu Haft- und Geldstrafen verurteilt.

In dem Prozess vor dem Pariser Strafgericht ging es um europäische Gelder in Höhe von mehreren Millionen Euro, vor allem solche, die das Europäische Parlament für die Arbeit der Parlamentsassistenten in Brüssel und Straßburg gezahlt hatte. Le Pen aber habe damit unter anderem die Löhne ihres Bodyguards, ihrer persönlichen Sekretärin und des Personals ihres nationalen Parteiapparats in den Büros bei Paris bezahlt, so das Gericht. Der Vorsitzenden Richterin zufolge hätten die Le Pens – Marine und ihr kürzlich verstorbener Vater Jean-Marie – über viele Jahre hinweg ein „System“ aufgebaut, mit dem sie Gelder des Europaparlaments veruntreut und auf ihre Partei umgeleitet hätten. Le Pens Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Die 56-Jährige hatte im Prozess argumentiert, dass die politische Arbeit ihrer Partei nicht geografisch teilbar sei.

Für Le Pen und ihre Partei ist das Urteil ein schwerer Schlag – vor allem, weil Le Pen nun sehr wahrscheinlich nicht wie angekündigt an der nächsten Präsidentschaftswahl wird teilnehmen können. Zwar teilte ihr Anwalt noch am Montag mit, das Urteil anzufechten zu wollen. Bis zu einer Entscheidung in der Berufungsinstanz gilt aber die jetzt verhängte Strafe, und damit auch die Anordnung ihrer Unwählbarkeit. Französische Beobachter halten es für ausgeschlossen, dass ein solcher Berufungsprozess schnell genug zu einem neuen Urteil kommen könnte – und es ist nicht gesagt, dass das Berufungsgericht anders entscheiden würde als das Tribunal de Paris an diesem Montag.

Le Pen hat bereits dreimal an französischen Präsidentschaftswahlen teilgenommen, bei der jüngsten Wahl 2022 erreichte sie im zweiten Wahlgang mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen. Für die nächste Wahl, die spätestens 2027 stattfindet, wurden ihr hohe Chancen ausgerechnet.

Entsprechend heftig fielen darum am Montag die Reaktionen auf das Urteil aus. Jordan Bardella, politischer Ziehsohn Le Pens und Parteichef des RN, schrieb unmittelbar nach dem Urteil am Montagmittag beim Kurznachrichtendienst X: „Nicht nur Marine Le Pen wurde heute zu Unrecht verurteilt: Die ganze französische Demokratie wurde heute hingerichtet.“ Nach der Unwählbarkeitsentscheidung gegen Le Pen gilt der erst 29-Jährige Bardella auch als wahrscheinlicher Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2027.

Der russische Kreml kritisierte das Urteil ebenfalls. „Unsere Beobachtungen in den europäischen Hauptstädten zeigen, dass man keineswegs zurückhaltend ist, im politischen Prozess die Grenzen der Demokratie zu überschreiten“, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow in Moskau. Auf X äußerte sich auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, ein enger Weggefährte Le Pens: „Je suis Marine!“ (Ich bin Marine). Marine Le Pen selbst wollte sich am Montagabend im Fernsehsender TF1 zu dem Urteil äußern.

Der vorübergehende Verlust des passiven Wahlrechts ist in Frankreich eine gängige Strafe, wenn Politiker wegen Korruption oder Untreue verurteilt werden. Auch das deutsche Strafrecht sieht den Verlust der Wählbarkeit für bestimmte Fälle vor. In Frankreich wurde die entsprechende Klausel 2016 mit einem Gesetz eingeführt, das Anstand und Korrektheit im politischen Leben fördern sollte.

Im Fall Le Pen gilt die Maßnahme aber aufgrund ihrer großen Beliebtheit als umstritten. Auch moderate Politiker hatten Bedenken angemeldet, ein solches Urteil könne den Anschein erwecken, es ginge darum, Le Pen als Präsidentin zu verhindern. Der französischen Zeitung Le Figaro zufolge sagte etwa Laurent Wauquiez, Fraktionsvorsitzender der konservativen Republikaner, es sei in einer Demokratie „nicht gesund“, wenn gewählte Vertreter an der Teilnahme an Wahlen gehindert würden. „Ich finde, dass politische Debatten an den Wahlurnen ausgetragen werden sollten.“