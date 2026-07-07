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FrankreichUnd sie kandidiert doch

Lesezeit: 6 Min.

Marine Le Pen beim Verlassen des Pariser Gerichts, nach der wichtigen Entscheidung über ihre politische Zukunft.
Marine Le Pen beim Verlassen des Pariser Gerichts, nach der wichtigen Entscheidung über ihre politische Zukunft. Benoit Tessier/REUTERS

Nach einem milden Berufungsurteil kündigt Marine Le Pen an, sie werde nun doch für den rechtsextremen Rassemblement National bei der Präsidentschaftswahl antreten. Sie plant weitere rechtliche Schritte – und hat bei der Wahl so große Chancen wie nie.

Von Oliver Meiler, Paris

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Sie kandidiert. Marine Le Pen, Vordenkerin und Fraktionschefin der rechtsextremen Partei Rassemblement National, 57 Jahre alt, wird an den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühling 2027 teilnehmen – wo es doch den Anschein hatte, als hätte sie damit bereits abgeschlossen. In einem Auftritt auf TF1, dem größten französischen Fernsehsender, sagte sie am Dienstagabend, sie werde in Berufung gehen und ihre Verurteilung zu einer Haftstrafe in dritter Instanz, dem Kassationshof, anfechten.

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