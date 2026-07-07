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FrankreichMarine Le Pen darf kandidieren – wenn sie will

Lesezeit: 6 Min.

Marine Le Pen beim Verlassen des Pariser Gerichts, nach der wichtigen Entscheidung über ihre politische Zukunft.
Marine Le Pen beim Verlassen des Pariser Gerichts, nach der wichtigen Entscheidung über ihre politische Zukunft. Benoit Tessier/REUTERS

Das Pariser Berufungsgericht verringert ihre Strafe. Nun kann die Fraktionschefin des rechtsextremen Rassemblement National an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Doch ein Wahlkampf mit Fußfessel könnte schwierig werden.

Von Oliver Meiler, Paris

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Und nun kommt doch alles anders. Marine Le Pen, Vordenkerin und Fraktionschefin der rechtsextremen Partei Rassemblement National, 57 Jahre alt, darf an den französischen Präsidentschaftswahlen vom Frühling 2027 teilnehmen – wo es doch den Anschein hatte, als hätte sie damit bereits abgeschlossen. Aber es gibt da einen Haken.

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