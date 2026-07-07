Das Pariser Berufungsgericht verringert ihre Strafe. Nun kann die Fraktionschefin des rechtsextremen Rassemblement National an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Doch ein Wahlkampf mit Fußfessel könnte schwierig werden.

Und nun kommt doch alles anders. Marine Le Pen, Vordenkerin und Fraktionschefin der rechtsextremen Partei Rassemblement National, 57 Jahre alt, darf an den französischen Präsidentschaftswahlen vom Frühling 2027 teilnehmen – wo es doch den Anschein hatte, als hätte sie damit bereits abgeschlossen. Aber es gibt da einen Haken.