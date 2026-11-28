Ermittler haben die Parteizentrale des Rassemblement National (RN) in Paris wegen mutmaßlicher Informationslecks aus dem Innenministerium durchsucht. Laut französischen Medien war das Büro von Ambroise de Rancourt betroffen, dem früheren Bürochef der Rechtspopulistin Marine Le Pen .

De Rancourt, der inzwischen das Präsidentschaftswahlprogramm der Partei koordiniert, steht im Verdacht, vertrauliche Informationen über laufende Justizverfahren gegen den RN erhalten zu haben. Dabei geht es auch um den Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung. Die Razzien fanden bereits am 9. November statt.

Ermittler durchsuchten zudem De Rancourts Privatwohnung. Zuerst hatte die Zeitung Le Monde darüber berichtet. Weitere Medien bestätigten die Angaben unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle.

Der Fund einer vertraulichen E-Mail löste umfangreiche Ermittlungen aus

Demnach leitete die Pariser Staatsanwaltschaft Ende Juli Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Berufsgeheimnisses und des Ermittlungsgeheimnisses ein. Dabei soll insbesondere geklärt werden, ob vertrauliche Informationen aus laufenden Verfahren unrechtmäßig weitergegeben wurden.

Ausgangspunkt der Affäre war der Fund einer Kopie einer vertraulichen E-Mail in der Wohnung des RN-Vertrauten Frédéric Chatillon in Rom. Die Nachricht stammte von einer Mitarbeiterin des französischen Innenministeriums an ihre Vorgesetzten und enthielt Angaben zu ihrer Vernehmung in einem Ermittlungsverfahren gegen den RN. Dabei geht es um den Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung in den Jahren 2022 und 2024 sowie um Privatdarlehen.

Im Zuge der Ermittlungen geriet auch der damalige Generalsekretär des Innenministeriums, Hugues Moutouh, ins Visier. Nach Durchsuchungen im Ministerium und seiner Wohnung wurde der zuletzt als Präfekt der Region Centre-Val de Loire tätige Beamte seines Amtes enthoben.

Marine Le Pen wies eine Beteiligung der Parteiführung zurück. „Die Durchsuchung richtete sich keineswegs gegen den Rassemblement National“, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Freitag. Weder ihr Büro noch das von Parteichef Jordan Bardella seien durchsucht worden. Le Pen will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl antreten.

Parallel prüft die Europäische Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass die frühere Fraktion „Identität und Demokratie“ im Europaparlament EU-Gelder zweckwidrig verwendet haben könnte. Der RN gehörte der Fraktion von 2019 bis 2024 an.