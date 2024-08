Von Sina-Maria Schweikle

„Reise, Reise – Aufstehen!“ Es geht los, jeden Morgen hallt der gleiche Weckruf an Bord der deutschen Kriegsschiffe auf hoher See. Jeden Tag eine ähnliche Routine für Flottillenadmiral Axel Schulz: Essen, Briefings, Gespräche mit der Führung in Deutschland und den Partnern vor Ort. Seit Anfang Mai geht das so. Vor drei Monaten lief ein deutscher Marineverband zu der Großübung „Indo-Pacific Deployment“ aus. Seither führt Axel Schulz die etwa 450 Soldatinnen und Soldaten auf der Fregatte Baden-Württemberg und dem Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main. Ihre Mission: Präsenz im indopazifischen Raum zeigen. Auf der monatelangen Reise wird ein Großteil der Besatzung regelmäßig ausgetauscht. Schulz ist eine Konstante. Seit 90 Tagen leitet er den Verband – und viele weitere sollen noch folgen.